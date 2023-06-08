Названы украинские вузы, которые вошли в рейтинг наиболее устойчивых университетов

Главное: Шесть вузов Украины вошли в тысячу наиболее устойчивых университетов. В этом году агентство прорейтинговало 1591 университет из 112 стран мира, 32 из которых — украинские, являющиеся крупнейшим представительством ЗВО в рейтингах Times Higher Education.

Детали: Шесть украинских вузов вошли в тысячу наиболее устойчивых университетов ежегодного рейтинга Impact Rankings от британского рейтингового агентства Times Higher Education. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Сообщается, что в этом году агентство прорейтинговало 1591 университет из 112 стран мира, 32 из которых — украинские, являющиеся крупнейшим представительством ЗВО в рейтингах Times Higher Education.

В тысячу наиболее устойчивых университетов Украины вошли: Сумской государственный университет (лучшие 301-400 мирового рейтинга); НУ Львовская политехника (лучшие 401-600 мирового рейтинга); Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (лучшие 801-1000 мирового рейтинга); НТУ Харьковский политехнический институт (лучшие 801-1000 мирового рейтинга); Ужгородский национальный университет (лучшие 801-1000 мирового рейтинга); ГУ Житомирская политехника (лучшие 801-1000 мирового рейтинга).

В рейтинг также вошли заведения высшего образования, имеющие наибольшие успехи в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

«Также отметим, что Сумской национальный аграрный университет — единственный ЗВО аграрного профиля, который попал в рейтинг Impact Rankings», — добавили в министерстве.

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