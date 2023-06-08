Пик подтопления на Херсонщине позади, — «Гидроэнерго»

Главное: В «Гидроэнерго» сообщили, что пик подтопления из-за подрыва позади. В то же время вода еще будет срабатываться с Каховского водохранилища и ее уровень подходит к критической отметке.

Детали: Пик подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС уже пройден, но вода еще будет срабатываться с Каховского водохранилища. Об этом в эфире телемарафона 8 июня заявил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

Он подчеркнул, что уровень воды доходит до критической отметки — 12,7 метра. После нее не будет водозабора выше станции — ни для прудов охлаждения Запорожской АЭС, ни для нужд областей.

Сирота добавил, что разрабатывается решение о ликвидации последствий действий оккупантов.

«Сегодня с проектным институтом разрабатываем решения по ликвидации последствий и срочному строительству перемычки (перекрытия) в верхней части водоема, чтобы можно было перекрыть место, где была взорвана станция. Это потребует около двух месяцев. Сейчас разрабатываются проектные решения, определяется потребность в оборудовании, машинах, механизмах, готовятся материалы, исчисляется стоимость и сроки», — уточнил глава «Укргидроэнерго».

По его словам, после деоккупации компания будет готова сразу делать перемычку на Каховской ГЭС.

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