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Новости > Самолеты из Китая начали держаться подальше от России

Самолеты из Китая начали держаться подальше от России

Агата Кловская
02.06.23 15:25
128
Самолеты из Китая начали держаться подальше от России

Главное: Самолеты из Китая начали облетать Россию во время полетов в США. Минтранспорта США также заявило, что готово разрешить китайским авиакомпаниям увеличить количество пассажирских рейсов в Америку до 12 еженедельных рейсов.

Детали: Авиакомпании Китая избегают полетов над воздушным пространством РФ во время утвержденных рейсов в и из США. Об этом сообщает издание Reuters.

Россия в ответ на запрет Вашингтоном российских полетов над США запретила авиакомпаниям США и другим иностранным перевозчикам летать над своим воздушным пространством. Таким образом, китайские рейсы, недавно одобренные Вашингтоном, начали избегать воздушного пространства России, тогда как одобренные ранее рейсы — все еще используют его, отмечает FlightAware.

Информагентство добавляет, что в мае Министерство транспорта США заявило, что позволит авиакомпаниям Китая увеличить количество пассажирских рейсов в США до 12 еженедельных рейсов в оба конца. Это равно количеству рейсов, разрешенных Пекином для американских перевозчиков.

Помощник министра обороны США по авиации и международным отношениям Энни Петсонк не стала отвечать на вопрос, есть ли утверждения дополнительных рейсов условием отказа летать над российским воздушным пространством.

«Прямые рейсы имеют важное значение для увеличения обоюдных визитов между китайским и американским народами. Мы надеемся, что возобновление большего количества рейсов будет способствовать увеличению потока людей и торговли между двумя странами», — отметил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пенг.

В тему: Пекин рапортует о консенсусе по «кризису» в Украине.

Тэги: США, Китай, общество, самолет, Россия

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