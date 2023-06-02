В Украине ожидаются летние заморозки

Главное: Погода в Украине меняется. Ожидаются заморозки.

Детали: Синоптик Игорь Кибальчич предупредил об изменении погодных условий в Украине в ближайшие выходные, 3-4 июня. Его слова цитирует «Метеопрог».

Эксперт говорит, что по стране похолодает, ожидаются заморозки.

Синоптик поведал: «В связи с прохождением холодного фронта и последующим вторжением воздушной массы с севера будет наблюдаться снижение температуры практически во всех областях, за исключением Приазовья и крайнего востока».

Отмечается, что заметно снизится ночная температура, особенно в западных и северных областях.

Поясняется, что атмосферный фронт повлечет дожди, местами с грозами и шквалами в субботу, а уже в воскресенье погоду будет определять молодой антициклон, поэтому атмосферное давление ожидается высоким.

Кроме этого, по его словам, завтра в Волынской и Львовской областях на поверхности почвы местами ожидаются заморозки от минус 3 до 0 градусов, а послезавтра также же заморозки прогнозируются на поверхности почвы на крайнем севере и в Карпатах.

В тему: Подведены синоптические итоги прошедшей весны в Киеве.