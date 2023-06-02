Подведены синоптические итоги прошедшей весны в Киеве

Главное: Прошла весна в Киеве была теплее нормы. Подведены синоптические итоги.

Детали: Эксперты из Центральной геофизической обсерватории подвели синоптические итоги прошедшей весны в Киеве. Как оказалось, она была теплее нормы.

Так, специалисты выяснили, что средняя температура воздуха в городе составила 10,1 градусов тепла – это на 0,7 градусов выше средних многолетних значений.

Подчеркивается, что прошлая весна вошла в двадцатку самых теплых за историю наблюдений в Киеве с 1881-го года.

Уточняется, что весенние месяцы, за исключением апреля, были теплее климатической нормы, особенно март, который имел наибольшее положительное отклонение 2,3 градуса.

Кроме этого за весну в городе зафиксировали семь температурных рекордов суточной температуры воздуха (шесть из них были в марте).

Сообщается, что холоднее всего было 13 марта, когда минимальная температура опустилась к утру до 4 градусов мороза.

Теплее же всего было 18 мая, когда максимальная температура поднялась до плюс 27,3 градусов.

Резюмируется, что количество осадков в городе весной составило 145 мм, что составляет 99% климатической нормы.

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