Уоллес оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Главное: По словам Бена Уоллеса, существуют разногласия по поводу перспектив вступления Украины в НАТО. Альянс и ЕС не хотят повторять ошибки прошлого, обещая кандидатам быстрое членство.

Детали: Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что вступление Украины в НАТО не будет быстрым, поскольку по этому вопросу до сих пор есть разногласия. Однако Североатлантический союз готов поддерживать Украину. Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

«Мы должны быть реалистами и сказать: „Этого не произойдет в Вильнюсе“. Это не произойдет в ближайшее время», — отметил Уоллес.

По его словам, существуют разногласия по поводу перспектив вступления Украины в НАТО. Альянс и ЕС не хотят повторять ошибки прошлого, обещая кандидатам быстрое членство.

Уоллес добавил, что в НАТО размышляют над альтернативами, чтобы «помочь Украине и дать ей не 100-процентный, но такой же эффект, как НАТО».

Он заявил, что некоторые страны готовы заключить двусторонние или многосторонние «пакты о взаимной обороне» с Украиной и взять на себя обязательства по долгосрочным планам наращивания военного потенциала страны.

По словам главы Минобороны Британии, это обезопасит Украину и не даст России повторить агрессию, «сухопутные силы которой будут значительно истощены в течение следующих 10 лет».

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