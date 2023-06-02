В Киеве и области есть повреждения в энергосистеме из-за ночной воздушной атаки

Главное: В Киеве есть повреждения из-за обстрела. Также отключения света произошли в Донецкой области, где под удар попал объект генерации. Обесточены восемь населенных пунктов и шахта.

Детали: В результате очередного удара российских агрессоров в Киеве и Киевской области возникли определенные повреждения. Об этом сообщает Минэнерго в пятницу, 2 июня.

«Враждебной целью стали Киев и Киевская область. В результате обстрела есть повреждения и технологические нарушения. Были зафиксированы отключения нескольких линий электропередачи», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой области в результате обстрелов было обесточено восемь населенных пунктов. Под удар попал и объект генерации электроэнергии — повреждена теплосеть. Также без электроснабжения осталась шахта.

В Харьковской области из-за обстрелов без электроэнергии — более 13 тысяч потребителей.

Из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Сумской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

В сутки удалось вернуть свет для почти 25 тыс. потребителей. Большинство из них — это абоненты в Донецкой и Херсонской областях. В Херсонской области дали свет населенному пункту, обесточенному с начала деоккупации.

Энергетическая система работает стабильно. Дефицит электроэнергии отсутствует.

Коммерческий импорт электроэнергии составил 388 МВт/час. Экспорт в Польшу составил 1000 МВт/час.

За сутки объем природного газа в украинских хранилищах вырос на 27,4 млн. кубометров. Запасы составляют более 9,5 млрд кубометров.

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