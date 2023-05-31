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Новости > Си Цзиньпин готовит свой народ к чему-то нехорошему

Си Цзиньпин готовит свой народ к чему-то нехорошему

Агата Кловская
31.05.23 16:16
165
Си Цзиньпин готовит свой народ к чему-то нехорошему

Главное: Си Цзиньпин приказал руководителям нацбезопасности Китая готовиться к «худшим сценариям». Также он призвал Китай продвигаться вперед в создании системы мониторинга рисков национальной безопасности и раннего предупреждения.

Детали: Руководителям национальной безопасности Китая необходимо думать о «худших сценариях» и готовиться к «бурному морю». Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин на заседании партийной Комиссии по национальной безопасности, пишет CNN.

«Сложность и трудности вопросов национальной безопасности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, значительно возросли. Мы должны придерживаться мышления, ориентированного на результат и на худший сценарий, и быть готовыми пройти серьезные испытания сильными ветрами и бурными волнами, и даже опасными, штормовыми морями», — заявил Си.

Отмечается, что последние указания Си звучат в тот момент, когда Пекин сталкивается с вызовами, среди которых проблемы в экономике и, как он считает, все более враждебная международная среда.

В то же время лидер КНР отметил, что Китай должен ускорить модернизацию своей системы, сил и средств национальной безопасности, а также сделать их более эффективными в «реальных боевых действиях и практическом применении».

Си призвал Китай продвигаться вперед в создании системы мониторинга рисков национальной безопасности и раннего предупреждения, усилить образование по вопросам нацбезопасности и улучшить управление безопасностью данных и искусственного интеллекта.

В тему: Си Цзиньпинь призвал «как можно скорее» начать мирные переговоры по Украине.

Тэги: Китай, мир, безопасность, Си Цзиньпин

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