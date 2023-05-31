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Новости > Известный французский спортсмен получил тюремный срок за публичное избиение жены

Известный французский спортсмен получил тюремный срок за публичное избиение жены

Александр Панько
31.05.23 16:00
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Известный французский спортсмен получил тюремный срок за публичное избиение жены

Главное: Французский регбист Мохамед Хауас избил жену за сигареты. Он получил год тюрьмы.

Детали: Громкий судебный процесс завершился во Франции. Игрок национальной сборной по регби Мохамед Хауас получил год тюрьмы за публичное избиение своей жены.

Инцидент произошел 26 мая в городе Эро.

Как выяснило следствие, 29-летний спортсмен сбил собственную супругу с ног и ударил ее, разозлившись за то, что та обманула его о курении сигарет.

Стоит отметить, что суд над дебоширом прошел в ускоренном режиме. Прокуратура запрашивала 18 месяцев тюрьмы. У француза теперь есть право на апелляцию.

Примечательно, что после вынесенного приговора клуб «Клермон» отказался от трансфера спортсмена из «Монпелье», а Французская федерация регби заявила, что поведение игрока было неприемлемым и несовместимым с представлением нации на международном уровне.

Мохамед Хауас

Добавим, что Мохамед Хауас в феврале прошлого года был осужден за участие в серии краж со взломом у торговцев табаком во Франции в 2014 году – спортсмен был приговорен к 18 месяцам условно и оштрафован на 15 тысяч евро.

В тему: Появилось видео эпичной драки баскетболистов двух легендарных европейских клубов.

Тэги: мир, Франция, спорт, криминал, регби

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