Стало известно, как защищены подземные газовые хранилища Украины от ракетных атак

Главное: Подземные газовые хранилища Украины надежно защищены. Они находятся на приличной глубине.

Детали: Глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев поведал, как защищены подземные газовые хранилища Украины от ракетных атак во время войны. По его словам, они находятся на большой глубине – от четырехсот метров до двух километров.

Он напомним, что подземные газовые хранилища нашей страны – крупнейшие в Европе (более 31 миллиарда кубометров).

Информируется, что Украина предлагает европейским компаниям хранить газ в своих ПХГ: «Партнерам мы готовы предоставить около 10 миллиардов кубометров».

Кроме этого уточняется, что 80% мощностей сосредоточено вблизи западной границы Украины.

Говорится: «Это близко к Европе. Поэтому подземное хранение топлива выгодно иностранным трейдерам и украинским компаниям, работающим с трансграничной транспортировкой и хранением газа».

Впрочем, по его словам, усложняет процесс то, что нет страховых механизмов.

Поясняется: «Если владелец газа хочет хранить его в Украине, он должен застраховать топливо. Но сейчас страховые компании не предоставляют такую услугу, потому что война. Поэтому мы обратились в Еврокомиссию, чтобы проработать вопрос предоставления дополнительных гарантий этим компаниям от ЕС».

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