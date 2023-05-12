Россияне и коллаборанты массово бегут из Донецкой области. На границе с РФ — многокилометровые очереди

Главное: Из Донецкой области массово бегут россияне и коллаборанты. Десятикилометровая очередь образовалась на украинско-российской границе возле Новоазовска.

Детали: Россияне и коллаборанты массово выезжают из временно оккупированной части Донецкой области на территорию РФ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Андрющенко обнародовал фото, на котором можно заметить длинную очередь из автомобилей.

«Ничего особенного. Просто сегодняшняя десятикилометровая очередь желающих сбежать из оккупированной Донецкой области», — написал он.

При этом советник мэра добавил, что такая очередь возникла на украинско-российской границе возле Новоазовска.

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