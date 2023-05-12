Данилов намекнул, когда может завершиться война в Украине

Главное: Алексей Данилов рассказал, когда может завершиться война в Украине. По его словам, возможно, это случится к зиме.

Детали: Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, когда может завершиться война в нашей стране. Его слова цитирует издание Report.

Отвечая на реплику журналиста о том, что боевые действия ВСУ более активны весной и летом, а не зимой, чиновник сказал: «К зиме мы хотим полностью завершить войну».

Он добавил: «У нас есть общий план – освободить все наши территории от напавших на нас террористов».

Отмечается: «Единственный вопрос – время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться, сколько потребуется».

В тему: Кремль намерен продолжать войну для «решения некоторых задач».