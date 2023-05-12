Россияне признали бегство своих войск из-под Бахмута

Главное: Россияне признали частичное отступление под Бахмутом. Якобы «атаки отбиты» и «прорывы обороны российских войск не допущены», но при этом россиянам почему-то пришлось «занять новый рубеж».

Детали: Украинские войска нанесли мощные контрудары в районе городов Бахмут и Соледар. Это было вынуждено признать и министерство обороны страны-агрессора России в пятницу, 12 мая.

Как заявил спикер ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, вчера ВСУ «провели наступательные действия на всей линии боевого столкновения», а это более 95 километров.

Отмечается, что украинские защитники совершили 26 атак, задействовав более тысячи военнослужащих, а также до 40 танков.

Конашенков утверждает, что якобы «атаки отбиты» и «прорывы обороны российских войск не допущены», но при этом россияне почему-то отступили.

«На малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища», — добавил российский генерал.

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