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Новости > В Украине могут возникнуть проблемы… с металлоломом

В Украине могут возникнуть проблемы… с металлоломом

Агата Кловская
12.05.23 16:30
82
В Украине могут возникнуть проблемы… с металлоломом

Главное: Заготовка металлолома сократилась в Украине. Более чем на 40% с начала года.

Детали: С начала этого года в Украине резко сократилась заготовка металлолома. За январь-апрель зафиксировано снижение сразу на 40,8% до показателя 366,6 тысяч тонн, сообщает «Минпром».

Отмечается, что, при этом, внутренние поставки металлолома на металлургические комбинаты упали сразу на 49,8% до 292,8 тысяч тонн.

Информируется, что, по данным ассоциации УАВтормет, экспорт металлолома из нашей страны за отчетный период вырос в восемь раз с 7,1 до 56,4 тысяч тонн, а импорт сырья сократился с 0,1 тысячи до 0,06 тысячи тонн.

Говорится о том, что ранее участники рынка прогнозировали экспорт в первом квартале на уровне 46-50 тысяч тонн, но реальные цифры получились большими.

Эксперты считают, что, учитывая темпы роста экспортного показателя, в конце года экспорт может составить 300-400 тысяч тонн.

В публикации сказано, что украинский металлолом экспортируется в ЕС по серым схемам, которыми заинтересовались в ГБР.

Резюмируется, что металлурги выразить обеспокоенность ростом экспорта металлолома, ведь это приводит к дефициту на внутреннем рынке, из-за чего металлургические предприятия Украины оказались на грани остановки. Они призвали ограничить экспорт на период военного положения и некоторое время после него, пока ситуация с сырьем на внутреннем рынке не стабилизируется.

В тему: В Украине стремительно растет уровень бедности.

Тэги: общество, экономика, металлолом, новости Украины

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