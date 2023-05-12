Стало известно, кого ненавидит Байден

Главное: Джо Байден ненавидит англичан. Об этом поведал бывший британский чиновник.

Детали: Бывший министр международного развития Великобритании Рори Стюарт поведал о президенте США Джо Байдене кое-что скандальное. Как пишет издание Daily Express, экс-чиновник сказал, что американский лидер ненавидит англичан из-за своих ирландских корней.

Он недипломатично высказывался в их адрес еще в бытность своего вице-президентства при Бараке Обаме.

Рори Стюарт вспомнил такой эпизод: «Когда мы информировали его об Ираке в конце нулевых, одна из моих знакомых из ведомства пришла, чтобы проинструктировать его, и вышла совершенно потрясенной, потому что она вошла, чтобы попытаться объяснить суннитско-шиитское противостояние в Ираке, и он сказал: «Я полностью понимаю ситуацию. Они ненавидят друг друга. Вот я ирландец. Я ненавижу англичан».

Стоит напомнить, что Джо Байден не присутствовал на коронации Карла III, которая состоялась 7 мая. На мероприятии США представляла первая леди Джилл Байден.

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