Танки Abrams прибыли в Германию для обучения украинских войск, — Sky News

Главное: Танки Abrams для обучения ВСУ прибыли в Германию. Три десятка американских боевых машин направляются на военную базу Графенвер с опережением графика.

Детали: Американские танки Abrams, необходимые для обучения украинских сил, прибыли в Германию раньше графика. Об этом 12 мая сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что боевые машины направляются на военную базу Графенвер, где через две-три недели начнется обучение украинских военных.

По словам американской стороны, 31 танк M1A1 Abrams, необходимый для тренировок, прибыл в порт немецкого города Бремерхафен в минувшие выходные. Доставка техники на несколько недель опережает график, намеченный во время встречи военных лидеров в Германии в прошлом месяце.

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