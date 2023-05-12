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Новости > Танки Abrams прибыли в Германию для обучения украинских войск, — Sky News

Танки Abrams прибыли в Германию для обучения украинских войск, — Sky News

Александр Панько
12.05.23 13:47
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Танки Abrams прибыли в Германию для обучения украинских войск, — Sky News

Главное: Танки Abrams для обучения ВСУ прибыли в Германию. Три десятка американских боевых машин направляются на военную базу Графенвер с опережением графика.

Детали: Американские танки Abrams, необходимые для обучения украинских сил, прибыли в Германию раньше графика. Об этом 12 мая сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что боевые машины направляются на военную базу Графенвер, где через две-три недели начнется обучение украинских военных.

По словам американской стороны, 31 танк M1A1 Abrams, необходимый для тренировок, прибыл в порт немецкого города Бремерхафен в минувшие выходные. Доставка техники на несколько недель опережает график, намеченный во время встречи военных лидеров в Германии в прошлом месяце.

В тему: Танки Abrams могут поставить в Украину уже осенью.

Тэги: США, Германия, обучение, танки, ВСУ, Abrams

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