Сенат Польши поддержал вступление Украины в НАТО

Главное: Верхняя палата польского парламента приняла резолюцию, в которой призвала принять Киев в НАТО по процедуре Финляндии и Швеции.

Детали: Сенат Польши 12 мая единогласно принял резолюцию о вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщило Polskie Radio.

«После года ужасной войны мы знаем, что Украина в противостоянии России защищает Европу и является ключевым звеном, защищающим континент от агрессии с Востока», — отмечается в документе.

Отмечается, что у Украины «самая сильная на континенте армия с чрезвычайным боевым опытом» и молниеносно переходит на технику НАТО.

В резолюции указано, что во время предстоящего саммита блока в Вильнюсе Украина должна получить «намного больше, чем в предварительных заявлениях о политике открытых дверей». Вильнюсский саммит также должен стать важным этапом подготовки Киева к полноправному членству в альянсе.

Польский Сенат считает, что вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением — как в случае Финляндии и Швеции, и призывает применить к стране «подобную чрезвычайную процедуру».

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