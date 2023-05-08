Стало известно, сколько украинцев умерло от коронавируса с начала пандемии

Главное: За все время пандемии коронавируса в Украине заболели 5,5 млн человек. Из них более 110 тысяч — летальных.

Детали: В Украине с начала пандемии COVID-19 зарегистрировали 5,5 млн случаев заболеваний коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами.

«С начала пандемии в Украине было зафиксировано 5 млн 544 тысяч случаев заболевания COVID-19. Летальных случаев было зарегистрировано 112 268, в том числе 89 смертей у детей», — сообщил он.

Среди медицинских работников в Украине заболело 154 394 человек, из них количество умерших с диагнозом COVID-19 — 1256.

Кроме того, с начала вакцинации украинцы получили 35 409 256 прививок против COVID. Одну дозу получили 16 млн 339 тысяч человек, две дозы — 15 млн 484 тысяч.

В тему: ВОЗ объявила о прекращении пандемии коронавируса.