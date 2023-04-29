На Виннитчине монастырь УПЦ передал гуманитарную помощь для военных на передовую

«Украэрорух» назвал условие для возобновления полетов гражданских самолетов
Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Умани продолжает увеличиваться
Кремль планирует по-тихому мобилизовать еще почти полмиллиона человек, — WP
Резников сообщил, готова ли Украина к контрнаступлению
Путин подписал указ о признании «иностранцами» украинцев в оккупации, не принявших паспорт РФ
В Киев приехали президенты Чехии и Словакии
Число жертв ракетного удара по Умани продолжает расти
В Кремле придумали целую технологию депортации украинских детей, — Зеленская
Ракетный удар по Умани привел к многочисленным жертвам – в городе объявлен трехдневный траур
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 189 460 солдат