На Виннитчине монастырь УПЦ передал гуманитарную помощь для военных на передовую

Главное: На Виннитчине Браиловский женский монастырь Украинской Православной Церкви передал гуманитарную помощь для защитников Украины на передовую.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vn.ua, для украинских военнослужащих передали сто куличей, продукты питания и средства гигиены.

Куличи для военных испекли сестры обители, которые передал вместе с гуманитарной помощью архимандрит Енох (Торак).

«Молимся о нашей победе и мире в Украине!», - отметили в сообщении епархии.