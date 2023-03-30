В Киевской области предупредили о возможных отключениях света

Главное: Жителей Киевской области предупредили о возможных перебоях со светом. Также ограничения есть и в Черниговской и Житомирской областях.

Детали: В Киевской области сегодня, 30 марта, возможны отключения света. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

«В настоящее время из-за последствий непогоды есть локальные отключения в Черниговской и Киевской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением энергопитания потребителей», — говорится в сообщении.

По данным оператора, в центральном регионе завершились аварийно возобновляемые работы на одном из энергообъектов, что позволило снять ограничения в магистральных сетях для Киева и Киевской области.

Однако ограничения потребления все еще применяются в Житомирской области.

«Из-за значительного объема повреждений оборудования сети еще не полностью восстановлены. Ремонтные работы в регионе продолжаются, а также продолжаются на всех других энергообъектах, поврежденных российскими массированными обстрелами», — пояснили в «Укрэнерго».

В тему: Глава Минэнерго требует, чтобы мировые энергокомпании поделились с Украиной сверхприбылями, заработанными на войне.