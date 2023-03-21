В ГУР рассказали, сколько «пушечного мяса» ежемесячно набирают в России

Главное: По словам представителя ГУР Андрея Юсова, на фоне полномасштабной войны в Украине РФ проводит скрытую мобилизацию. Ежемесячно Россия мобилизует по 20 тысяч человек.

Детали: Россия проводит скрытую мобилизацию. В государстве-агрессоре ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч человек. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«В рамках скрытой мобилизации ежемесячно россиянам удается около 20 тысяч человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные мероприятия», — сказал он.

По словам Юсова, только мобилизовать людей недостаточно, их нужно еще обучить, а тренировочных баз на территории РФ недостаточно, поэтому используется Беларусь и белорусские полигоны.

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