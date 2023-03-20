Трамп заявил, что Китай, Россия, Иран и КНДР «делят мир» без участия США

Главное: Дональд Трамп констатирует снижение влияния США. По его словам, Китай, Россия, Иран и КНДР «делят мир», пока американцы «сидят и наблюдают».

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес действующего главы государства Джо Байдена. Он высказался в своей социальной сети Truth Social.

Политик написал: «Китай, Россия, Иран, КНДР и другие менее дружественные страны заняты разделением мира, а наши некогда великие США сидят и наблюдают».

Он добавил: «Мы находящаяся в упадке страна с открытыми границами, поддельными выборами и ужасной, пронизанной инфляцией экономикой. Мы больше не формируем стандарты, стандарты формируют нас».

По его словам, Джо Байден ничего не делает для решения возникшей проблемы.

В тему: Трамп заговорил о третьей мировой войне и вспомнил Украину.