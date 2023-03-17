Ученые поведали о необычайно полезной диете для женщин

Главное: Средиземноморская диета очень полезна для женщин. Она связана со снижением риска сердечнососудистых заболеваний и смерти.

Детали: эксперты из Сиднейского университета в Австралии поведали о пользе средиземноморской диеты для женщин. По их словам, она связана со снижением риска сердечнососудистых заболеваний и смерти на 25%.

Информируется, что специалисты проанализировали 190 исследований по данной теме и отобрали шестнадцать наиболее полных, которые в основном проводились в США и Европе. В них приняли участие более семисот тысяч женщин в возрасте 18 лет и старше.

За их сосудистым здоровьем наблюдали в среднем в течение 12,5 лет.

Выяснилось, что строгое соблюдение средиземноморской диеты было связано с уменьшением риска сердечнососудистых заболеваний на 24% и снижением риска смерти от любой причины у женщин на 23%.

Сообщается, что риск ишемической болезни сердца был на 25% ниже у женщин, придерживающихся средиземноморской диеты.

Отмечается, что менее убедительные доказательства были получены для снижения риска инсульта.

Стоит напомнить, что средиземноморская диета богата цельнозерновыми продуктами, овощами, фруктами, бобовыми, орехами и оливковым маслом первого отжима. В нее включены умеренные количества рыбы и морепродуктов и малое или умеренное потребление вина. Красное мясо, избыток животных жиров и высокоообработанные пищевые продукты почти полностью исключаются из средиземноморской диеты.

Ученые говорят: «Такой эффект связан с антиоксидантным действием средиземноморской диеты, пользой для кишечного микробиома и снижением воспаления. Однако механизмы, объясняющие разницу, связанную с полом, остаются неясными».

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