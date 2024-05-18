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Новости > Калибрахоа: чем отличается от петунии?

Калибрахоа: чем отличается от петунии?

Агата Кловская
18.05.24 07:44
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Калибрахоа: чем отличается от петунии?

Калибрахоа и петуния — это два популярных цветущих растения, которые часто используются в садоводстве и ландшафтном дизайне. На первый взгляд, они могут показаться очень похожими, однако между ними есть несколько ключевых различий, которые важно знать. В этой статье мы рассмотрим основные отличия между калибрахоа и петунией, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящее растение для вашего сада или балкона.

Биологические и морфологические различия

Происхождение и классификация

Петуния (Petunia): Род растений семейства паслёновых, родом из Южной Америки. Петуния насчитывает около 20 видов.

Калибрахоа (Calibrachoa): Также относится к семейству паслёновых и родом из Южной Америки, однако это отдельный род, ранее считавшийся подвидом петунии.

Размер цветков

Петуния: Цветки петунии обычно крупнее, их диаметр может достигать 10 см. У них широкая цветовая гамма, включая однотонные и пестрые варианты.

Калибрахоа: Цветки калибрахоа значительно мельче, обычно около 2-3 см в диаметре, но цветут они более обильно. Цветовая палитра также разнообразна, и цветы часто имеют интересные узоры и оттенки.

петуния

петуния

Форма и структура растения

Петуния: Петунии имеют более прямостоячие или полустелющиеся стебли. Их листья мягкие, покрыты мелкими ворсинками.

Калибрахоа: Растения калибрахоа имеют более компактные и густые кустики с длинными, гибкими, стелющимися побегами. Листья калибрахоа более плотные и мелкие по сравнению с листьями петунии.

Корневая система

Петуния: Имеет более развитую корневую систему, что делает её более приспособленной к высаживанию в открытый грунт и крупные контейнеры.

Калибрахоа: Корневая система калибрахоа менее мощная, что делает её идеальной для выращивания в подвесных корзинах и контейнерах.
Условия выращивания и уход.

калибрахоа

калибрахоа

Требования к освещению

Петуния: Любит солнечные места, но также хорошо переносит полутень.

Калибрахоа: Предпочитает солнечные места и требует больше света для обильного цветения. В тени цветение может быть менее интенсивным.

Полив и влажность

Петуния: Нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркую погоду, но не переносит застоя воды.

Калибрахоа: Также нуждается в регулярном поливе, но более устойчива к временной засухе. Важно не допускать пересыхания почвы, но и не заливать растение.

Подкормка

Петуния: Требует регулярных подкормок, особенно в период активного роста и цветения. Используйте комплексные удобрения для цветущих растений.

Калибрахоа: Также нуждается в регулярных подкормках, но более чувствительна к переизбытку удобрений. Рекомендуется использовать сбалансированные удобрения с меньшим содержанием азота.

Обрезка и формирование

Петуния: Часто требует прищипки для стимулирования бокового ветвления и обильного цветения.

Калибрахоа: Менее нуждается в прищипке, так как имеет природную тенденцию к густому ветвлению. Однако обрезка увядших цветков и стеблей способствует поддержанию декоративного вида.

Применение в садоводстве

Петуния: Благодаря крупным цветам и разнообразию оттенков, петунии идеально подходят для создания ярких клумб, бордюров и контейнерных садов. Они хорошо смотрятся как в одиночных посадках, так и в комбинации с другими растениями.

Калибрахоа: Из-за своей компактной формы и обильного цветения, калибрахоа часто используются в подвесных корзинах, оконных ящиках и контейнерах. Они создают эффектные «цветочные водопады», что делает их идеальными для украшения балконов и террас.

Заключение

Итак, мы попытались ответить на вопрос "калибрахоа: чем она отличается от петунии?". Как видим, петуния и калибрахоа, несмотря на свою схожесть, имеют свои уникальные характеристики и требования к уходу. Петунии подойдут для больших цветочных композиций и клумб, тогда как калибрахоа идеально впишутся в подвесные корзины и контейнеры. Понимание этих различий поможет вам выбрать подходящее растение для вашего сада и создать прекрасные цветочные композиции, радующие глаз на протяжении всего сезона.

Тэги: калибрахоа, петуния

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