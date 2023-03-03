В маршрутках Киева изменится система оплаты за проезд

Главное: В столичных маршрутках хотят ввести безналичную оплату за проезд. Однако из-за новой системы могут вырасти цены.

Детали: В частных маршрутках Киева хотят ввести безналичную оплату за проезд. По такому принципу уже работает метро и наземный общественный транспорт, что помогает контролировать поток пассажиров. О таких замыслах заместитель начальника департамента управления проектами КП «Главный информационно-вычислительный центр» Роман Деркач в комментарии «Вечерний Киев».

Власти Киева планируют присоединить частных перевозчиков к Автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП) в 2023 году. Таким образом, оплата за проезд в маршрутках может стать безналичной.

Такой подход позволяет контролировать пассажиропоток в транспорте и видеть его загруженность. На основе этого можно принимать решение об увеличении или уменьшении единиц транспорта.

В комментарии сайту ТСН глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко рассказал, что такое нововведение должно было появиться еще до войны, однако тогда было решено ждать завершения действия военного положения.

«Но вдруг оказалось, что столичные чиновники думают иначе, точнее планируют ввести безналичную оплату в маршрутках уже в этом году не дожидаясь окончания действия военного положения», — рассказывает Игорь Моисеенко.

По мнению эксперта, в столь поспешных действиях чиновников кроется финансовый интерес. Он объясняет, что АСОП — это собственность компании, которая продала эту систему городу. Оператор системы будет оставлять себе 5% с каждой оплаченной пассажиром поездки

«Это немалые средства. Поэтому сейчас чиновники разных уровней пытаются загнать в эту систему все столичные маршрутки. Цель — получать доходы. Поэтому я очень сомневаюсь, что введение безналичной оплаты проезда в маршрутках улучшит сферу обслуживания граждан», — делится специалист.

Он также добавляет, что переводить частный транспорт на безналичную систему оплаты — это идея хорошая, однако внедрять ее нужно постепенно, чтобы взвешивать все «за» и «против».

Глава Ассоциации отмечает, что из-за войны пассажиропоток в транспорте значительно уменьшился. Для того чтобы обеспечивать работу безналичной системы, нужно установить специальные валидаторы. На один автобус придется потратить около 100 000 гривен.

В связи с этим перевозчики могут повысить цены на свои услуги, чтобы иметь средства для заправки транспорта и выплаты зарплат.

«Как рассказывают частные перевозчики, они смогут оборудовать валидаторами только половину своего автопарка. Это значит, что автобусы без этих устройств просто не выйдут на маршруты. На остановках пассажиры не дождутся своих автобусов. И это значительно ухудшит качество обслуживания в Киеве», — добавляет эксперт.

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