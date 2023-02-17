На Киевщину надвигается непогода

Главное: Киевскую область в субботу 18 февраля охватит непогода. Пронизывающий ветер и мокрый снег будут усложнять движение на дорогах.

Детали: Завтра в Киевской области прогнозируют сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 — 22 метров в секунду, что означает 1 уровень опасности.

По информации Укргидрометцентра, в области облачно. Ночью будет идти умеренный мокрый снег, а днем — небольшой дождь. Температура по области ночью будет достигать +2 градусов до −3, днем — +4...+9.

Ночью дороги сковывает гололедица. Специалисты напоминают, что во время сильных порывов ветра нужно плотно закрывать окна домов. На улице следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Синоптики также предупредили о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Такая ситуация будет наблюдаться 18 — 19 февраля.

Кроме того, могут сходить лавины при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавинах. Советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Снеголовичную опасность оценивают как 2 уровень. 17 февраля она будет на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей, а 17 — 19 февраля — в горах Львовской и Черновицкой областей.

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