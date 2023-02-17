Россия готовится к массированному наступлению на Сумщину, — ВСУ

Главное: Россияне стянули к границе 10 тысяч своих военных. Эта группировка базируется возле Сумской области.

Детали: Оккупанты даже организовали себе полевой госпиталь и подсыпали дороги гравием. Однако военные ВСУ следят за ситуацией. Иностранное издание сообщает об этом, ссылаясь на украинских воинов.

Украинские военные сейчас стоят на страже в приграничных районах Сумщины. Они и зафиксировали расположение российских войск вблизи этого региона.

Старший лейтенант ВСУ Андрей Гулаков рассказал, что по ту сторону границы сосредоточено 10 тысяч российских военных. По его словам, это самая большая концентрация, которая там когда-либо была.

Российские военные построили на месте своего расположения полевой госпиталь.

«Это показатель того, что захватчики планируют наступательные действия»,

— сказал военный.

Воин напомнил, что в прошлом году ситуация была похожей. Базирование у украинской границы войск РФ «для учений» было только блефом.

Военные зафиксировали, как оккупанты гравием засыпали дорогу, ведущую к границе. Таким образом, они создают условия для проезда тяжелой техники. В прошлом году болото мешало оккупантам быстро продвигаться.

Украинские военные внимательно следят за перемещениями сил и техники вокруг приграничного города Сумы, а также за любыми попытками вернуться в Харьковскую область.

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