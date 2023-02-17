Стало известно о неожиданной помощи Латвии для Украины

Главное: Латвия поможет Украине автомобилями. Которые были конфискованы у пьяных водителей.

Детали: Латвия сообщила о неожиданной помощи для Украины. Нашей стране будут бесплатно передавать автомобили, которые были конфискованы у пьяных водителей.

Так, Сейм страны принял поправки в закон о поддержке Украины.

Информируется: «Сейм принял признанные срочными изменения в закон о поддержке гражданских лиц Украины. Они предусматривают возможность безвозмездной передачи государственных транспортных средств в собственность правительства Украины для всеобщей поддержки украинского общества».

Председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис сказал, что сейчас существует возможность реализовывать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продавая их, сдавая в переработку или разбирая на запчасти, однако в нынешних условиях они были бы нужной поддержкой для народа Украины.

Добавим, что в прошлом году Сейм принял закон, в соответствии с которым у пьяных водителей конфискуют автомобили, если в крови шофера обнаружено более 1,5 промилле алкоголя или следы наркотиков, а также если он отказался сдавать соответствующие тесты.

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