Молдова закрывает свое воздушное пространство

Главное: В Молдове заявили о закрытии воздушного пространства. Причиной запрета на полеты якобы стал российский дрон, залетевший в воздушное пространство Молдовы, пишут в соцсетях.

Молдова временно закрыла свое воздушное пространство из соображений безопасности. Об это во вторник, 14 февраля, пишут местные СМИ, а также сообщает компания Air Moldova.

«Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыты, ждем возобновления рейсов», — заявили в компании.

Там добавили, что в связи с этим будут внесены изменения в сегодняшнее расписание.

Пассажиров просят сохранять спокойствие и следить за информационными панелями аэропорта онлайн.

Согласно последним данным, запрет на полеты продлится до 16:00.

При этом в соцсетях пишут, что причиной запрета на полеты стал российский дрон, залетевший в воздушное пространство Молдовы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В тему: Россия намерена с помощью оппозиционных протестов и с привлечением людей с военной подготовкой дестабилизировать ситуацию и сменить власть в Молдове.