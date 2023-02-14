В Турции из-под завалов достали тело украинки и ее сыновей

Главное: Тела украинки и двоих ее детей нашли под завалами в турецком городе Антакья. Родные потеряли с ними связь после землетрясения 6 февраля.

Детали: Во время землетрясения в Турции погибли 46-летняя украинка и ее сыновья пяти и десяти лет. Об этом 14 февраля сообщило Суспільне со ссылкой на отца женщины Олега Петрова.

Отмечается, что несколько месяцев назад Юлия Петрова с детьми переехала из Запорожья к родственникам в город Антакья провинции Хатай.

«С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь. Но сегодня нам подтвердили, что их тела обнаружили под завалами», — заявил отец.

Петров уточнил, что муж его дочери — военнослужащий. Он получил ранение и лечится в Запорожье, но планировал ехать в Турцию на поиски жены и детей.

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