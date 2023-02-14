В НАТО всерьез взялись за защиту «Северных потоков»

Главное: «Северные потоки» будут под защитой НАТО. Создается координационная ячейка.

Детали: В НАТО решили усилить защиту «Северного потока» и «Северного потока-2». Как передает издание DW, об этом сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Сообщается, что было решено создать координационную ячейку для улучшения защиты критической инфраструктуры после предполагаемых актов саботажа на газопроводах.

Информируется, что цель координационного бюро заключается в том, чтобы составить карту возможных уязвимостей и укрепить сотрудничество с представителями промышленности.

Ожидается, что это будет способствовать противодействию угрозам в отношении критической инфраструктуры, таких как трубопроводов и подводных кабелей.

Резюмируется, что в последнее время союзники по НАТО усилили охрану особо важных объектов и обмен разведывательной информацией.

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