У Украины есть чем бить по целям на территории РФ, — Данилов

Главное: Секретарь СНБО Данилов заявил, что у Украины есть оружие, способное бить по целям на территории РФ. Никто этого делать не запрещает.

Детали: У Украины есть оружие собственного производства, которое может уничтожать цели на территории Российской Федерации. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью CNN.

«Что касается российской территории, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружие украинского производства. У нас есть такое оружие? Да, есть», — сказал он.

Отметим, что международные партнеры запретили Украине наносить удары по территории России из западного оружия. Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина не будет наносить удары по РФ ракетами GLSDB.

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