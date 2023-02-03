Германия и Швеция намерены еще больше усилить украинскую ПВО

Главное: Германия и Швеция ведут переговоры о поставке в Украину дополнительных средств ПВО. Планируется, что Стокгольм передаст дополнительные ракеты для ПВО и пусковые установки для немецких систем IRIS-T.

Детали: Германия и Швеция ведут переговоры о новом пакете вооружений для Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Германия обратилась в Швецию с просьбой предоставить пусковые установки для противоракетной системы, совместимой с IRIS-T.

Как отмечает Bloomberg, обсуждается и передача дополнительных ракет для систем ПВО IRIS-T, находящейся на вооружении Украины. Германия придерживается своего плана отправки еще трех систем IRIS-T в этом году после того, как первая прибыла в октябре.

Вооруженные силы Швеции используют ракеты для IRIS-T в своей системе Robotsystem 98, запускаемой из бронированных гусеничных машин шведского производства. В ноябре правительство Швеции объявило, что поставит Украине систему ПВО, но не уточнило какую именно.

Немецкое издание Spiegel сообщает, что пусковая установка шведского производства способна расширить радиус действия уже поставленной в Украину системы. Это позволило бы защищать еще большую площадь территории страны от обстрелов со стороны РФ. Издание отмечает, что в Швеции имеется 5 систем ПВО IRIS-T-SLS, которая является меньшей по дальности действия обычной версии зенитно-ракетного комплекса.

В тему: Стало известно, когда итальянско-французская система ПВО SAMP-T приедет в Украину.