Cвященники Хмельницкой епархии УПЦ передали гуманитарную помощь защитникам Украины

Главное: Духовенство Хмельницкой епархии с очередной гуманитарной миссией посетило защитников Украины на востоке.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Виньковецкого благочиния Хмельницкой епархии в Фейсбук, волотерскую поездку совершили по благословению митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского Антония.

«Завершилась еще одна волонтерская поездка на восток Украины.

Навестили всех наших защитников, которые вышли на связь и до которых могли доехать.

Передали им тушенку, сладости, каши, овощи, чаи, кофе, сало, консервацию, хлеб, пирожки и другую выпечку, а также окопные свечи, берцы под заказ, спальные мешки, бензопилу, баллон для приготовления пищи, теплые носки, средства гигиены, и многое другое», — поделились участники поездки.

Как сообщалось ранее, за рождественские праздники Ровенская епархия УПЦ передала помощи на 300 тыс. грн для ВСУ.

Верующие и духовенство Ровенской епархии УПЦ на протяжении цикла Рождественских праздников разными способами привлекали деньги для помощи украинской армии: организовывали вертепы, колядовали, устраивали благотворительные мероприятия.

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