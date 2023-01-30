Россиянам уже обещают премии за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams

Главное: В России обеспокоены поставкой в Украину танков Leopard и Abrams. Обещают премии.

Детали: В РФ всерьез обеспокоились поставками в Украину танков Leopard и Abrams. Так, губернатор Забайкальского края Александр Осипов уже обещает жителям региона, которые воюют в нашей стране, премии за захват или уничтожение данной техники.

Сумма варьируется от ста тысяч до трех миллионов рублей (1 414 – 43 266 долларов).

Уточняется, что непосредственно захватившему танк Leopard работоспособном состоянии любой модификации полагается выплата в три миллиона рублей, а участвующим с ним в захвате выплатят по пятьсот тысяч рублей каждому.

Всего за один танк выплату могут получить до досяти человек.

Сообщается, что за уничтожение одного танка Leopard любой модификации выплатят миллион рублей, а тем, кто также участвовал в уничтожении, выплатят по 150 тысяч рублей каждому. За один танк на такую выплату могут рассчитывать до пяти человек.

Не исключено, что данному примеру последуют власти и других регионов России.

Информируется: «На выплату могут рассчитывать те, кто захватил танк M1 Abrams или другие основные боевые танки, произведенные в странах НАТО. Непосредственно захвативший танк в работоспособном состоянии получит 1,5 миллиона рублей, а помогавшие ему могут рассчитывать на выплаты в размере 300 тысяч рублей каждому (десять человек включительно). Тому, кто непосредственно уничтожит один из Abrams выплатят 500 тысяч рублей, участникам операции по 100 тысяч (пять человек включительно)».

Не исключено, что данному примеру последуют власти и других регионов России.

Напомним, что на прошлой неделе Германия пообещала, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе планируется предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.

Кроме этого США анонсировали отправку в Украину батальонного комплекса (31 единицы) танков Abrams собственного производства.

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