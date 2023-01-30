Главное: Ученые предупредили о катастрофической засухе в Европе. Потенциально катастрофическая засуха уже наносит серьезный ущерб природе, негативно влияет на сельское хозяйство и вызывает нехватку энергии.

Детали: Исследователи из Института геодезии Технического университета в Австрии заявили, что Европа находится на грани катастрофической засухи. По их словам, запасы подземных вод истощаются. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Отмечается, что аномально жаркое лето 2018-2019 годов спровоцировало резкое падение уровня поверхностных вод, который не восстановился из-за сильной жары на континенте в последние годы.

Теперь стало известно, что потенциально катастрофическая засуха уже наносит серьезный ущерб природе, негативно влияет на сельское хозяйство и вызывает нехватку энергии в Европе.

«К настоящему моменту множество водных видов потеряли среду обитания или вымерли, также возникало большое количество массовых лесных и травяных пожаров, а сухая почва вызвала много проблем для сельскохозяйственной отрасли, а также стала причиной внезапных наводнений. Помимо этого в Европе обострилась нехватка энергии, так как без достаточного количества охлаждающей воды атомные электростанции в регионе с трудом могут вырабатывать достаточно электроэнергии, осложнена работа и гидроэлектростанций», — говорят ученые.

В своем исследовании они использовали спутники-близнецы под названием Том и Джерри. Эти устройства вращаются вокруг Земли по полярной орбите на высоте. Они регулярно фиксируют понижение уровня подземных и поверхностных вод в Европе.

«Несколько лет назад я никогда бы не подумал, что вода может стать проблемой здесь, в Европе, особенно в Германии или Австрии. Но на самом деле у нас тут проблемы с водоснабжением. Прежде всего, необходимо иметь возможность документировать продолжающуюся засуху с использованием данных и иметь для этого непрерывные спутниковые миссии в космосе», — резюмировал доктор Торстен Майер-Гюрр.

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