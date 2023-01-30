Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Украине

Главное: Погода в Украине меняется. Ожидается похолодание.

Детали: Совсем скоро в Украине сильно похолодает. Об этом говорят эксперты.

Так, синоптик Игорь Кибальчич, которого цитирует Мeteoprog, сказал, что уже с начала этой недели ожидается возобновление западного переноса в атмосфере, в результате чего на территорию Украины начнут поступать влажные воздушные массы атлантического происхождения.

Поясняется, что активизация циклонической деятельности повлечет повышение температурного фона.

Отмечается: «Ближе к выходным за счет постепенной перестройки синоптических процессов, произойдет поступление воздушных масс с севера, в результате температура воздуха начнет снижаться, наиболее ощутимо на Правобережье нашей страны».

Специалист говорит, что ожидается периодическое выпадение осадков в виде снега и дождя, на большей части территории нашей страны восстановится снежный покров, кроме юга.

Ожидается, что в будущие выходные температура ночью будет опускаться до 5-10 мороза, а днем прогнозируется от минус 5 до 0.

Синоптик же Станислав Щедрин сообщает, что снегопады, метели и местами дожди в Украину принесет мощный циклон с юга, который ожидается уже с 3 февраля.

В тему: Синоптики рассказали, какой будет погода в феврале.