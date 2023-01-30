Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Украине

Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Украине

Агата Кловская
30.01.23 14:26
242
Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Украине

Главное: Погода в Украине меняется. Ожидается похолодание.

Детали: Совсем скоро в Украине сильно похолодает. Об этом говорят эксперты.

Так, синоптик Игорь Кибальчич, которого цитирует Мeteoprog, сказал, что уже с начала этой недели ожидается возобновление западного переноса в атмосфере, в результате чего на территорию Украины начнут поступать влажные воздушные массы атлантического происхождения.

Поясняется, что активизация циклонической деятельности повлечет повышение температурного фона.

Отмечается: «Ближе к выходным за счет постепенной перестройки синоптических процессов, произойдет поступление воздушных масс с севера, в результате температура воздуха начнет снижаться, наиболее ощутимо на Правобережье нашей страны».

Специалист говорит, что ожидается периодическое выпадение осадков в виде снега и дождя, на большей части территории нашей страны восстановится снежный покров, кроме юга.

Ожидается, что в будущие выходные температура ночью будет опускаться до 5-10 мороза, а днем прогнозируется от минус 5 до 0.

Синоптик же Станислав Щедрин сообщает, что снегопады, метели и местами дожди в Украину принесет мощный циклон с юга, который ожидается уже с 3 февраля.

Погода

В тему: Синоптики рассказали, какой будет погода в феврале.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.01.23 18:59

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Снова разгорается конфликт Зеленского и Залужного?
29.01.23 12:35

Снова разгорается конфликт Зеленского и Залужного?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как устроена итальянская мафия?
Как устроена итальянская мафия?
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.01.23 16:56

В Мелитополе кадыровцы изнасиловали пропагандистку НТВ и избили оператора, — соцсети
30.01.23 16:32

Россия готовится к новому наступлению, — Столтенберг
30.01.23 16:07

Россиянам уже обещают премии за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams
30.01.23 15:47

Европа находится на грани катастрофической засухи
30.01.23 15:44

Болгария и Сербия построят свой газопровод
30.01.23 15:30

ВОЗ продолжила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
30.01.23 15:05

Северная Корея поставила ракеты для ЧВК «Вагнер», — Столтенберг
30.01.23 14:41

В Бразилии автобус с футбольной командой рухнул с моста
30.01.23 14:30

Православные волонтеры передали помощь медикам и жителям Донетчины
30.01.23 14:17

Появилось видео, как скандальный рэпер напал на женщину
30.01.23 10:12

Шмыгаль озвучил амбициозный план Украины по вступлению в ЕС
30.01.23 09:19

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 126 650 солдат
29.01.23 10:24

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 126 160 солдат
29.01.23 10:20

Израиль & Иран: война отменяется
29.01.23 09:06

Израиль атаковал Иран. На Ближнем Востоке начинается большая война?
28.01.23 13:12

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 125 510 солдат
27.01.23 16:47

Стала известна новая ориентировочная дата боя Усик — Фьюри
27.01.23 16:40

В Украине появятся новые автомобильные номера
27.01.23 15:20

Воздушные силы анонсировали создание в Украине сети универсальных аэродромов
27.01.23 14:47

ЕС на полгода прoдлил санкции против России
26.01.23 12:35

Названы самые непослушные породы собак
26.01.23 09:40

В Киеве задержали убийцу, который застрелил прохожего
26.01.23 11:03

Жертвой российской ракеты на Киев стал человек
25.01.23 10:37

Мэра одного из городов Одесской области задержали по подозрению в махинациях с землей
25.01.23 15:16

Путин озвучил новую цель войны в Украине
26.01.23 16:57

Жертвами ракетного удара России стали 11 человек
24.01.23 16:43

Штамм коронавируса Кракен проник в Украину
26.01.23 14:07

Минэнерго оценило ситуацию после сегодняшнего ракетного удара
25.01.23 10:12

В Крыму произошло дикое преступление
27.01.23 16:40

В Украине появятся новые автомобильные номера
Фото и Видео
В Бразилии автобус с футбольной командой рухнул с моста
В Бразилии автобус с футбольной командой рухнул с моста
В Бразилии автобус с футбольной командой рухнул с моста
В Бразилии автобус с футбольной командой рухнул с моста
Появилось видео, как скандальный рэпер напал на женщину
Появилось видео, как скандальный рэпер напал на женщину
Теракт в Пакистане унес десятки жизней
Теракт в Пакистане унес десятки жизней
Появилось «пророчество» Жириновского по поводу Ирана и Третьей мировой войны
Появилось «пророчество» Жириновского по поводу Ирана и Третьей мировой войны
В России произошло уникальное по своей дурости ДТП
В России произошло уникальное по своей дурости ДТП
Израиль атаковал Иран. На Ближнем Востоке начинается большая война?
Израиль атаковал Иран. На Ближнем Востоке начинается большая война?
На Марсе разглядели нечто необычное
На Марсе разглядели нечто необычное
Стало известно, кто сейчас официально является самым старым человеком на Земле
Стало известно, кто сейчас официально является самым старым человеком на Земле
Форвард «Динамо» продолжит карьеру в Азербайджане
Форвард «Динамо» продолжит карьеру в Азербайджане
Фильм об украинских детях может получить премию «Оскар»
Фильм об украинских детях может получить премию «Оскар»
fraza.com
Новости блогосферы
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине
02.01.23 17:52

ДТЭК откровенно лжет украинцам?
28.12.22 11:14

Украинская власть готовится к рейдерскому захвату имущества УПЦ
15.12.22 23:45

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов

Опрос

Вы уже получили мобилизационную повестку из украинского военкомата?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.