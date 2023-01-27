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Новости > Стало известно, когда в киевских школах возобновятся занятия

Стало известно, когда в киевских школах возобновятся занятия

Агата Кловская
27.01.23 16:27
53
Стало известно, когда в киевских школах возобновятся занятия

Главное: С понедельника, 30 января, столичные школы возобновляют учебу. Во время зимних каникул проводились дополнительные работы по упорядочению укрытий.

Детали: Школы Киева возобновят обучение в формате онлайн и офлайн уже 30 января. Об этом пишет Telegram-канал КГГА.

«97 процентов столичных школ, имеющих укрытие, возобновят учебу в смешанном формате — как онлайн, так и офлайн. В классы должно прийти около 117 тысяч школьников», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что во время зимних каникул проводились дополнительные работы по упорядочению укрытий. Сейчас там убежища могут получить более 189 тысяч человек, что на 42 тысячи больше, чем в начале учебного года.

«Проверили также готовность учебных заведений ко второму семестру. Особо обращали внимание на поврежденные во время воздушных атак школы. Они готовы принимать учащихся: отопление подключено, персонал проинструктирован на случай новых опасностей. Кроме того, провели работы, которые должны обеспечить качественное и бесперебойное подключение к интернету», — добавляет КГГА.

В тему: Стало известно, обеспечены ли украинские учащиеся укрытиями.

Тэги: Киев, общество, школа, образование

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