Залужный рассказал, сколько ракет удалось сбить во время сегодняшней атаки по Украине

Главное: Во время сегодняшней ракетной атаки россияне совершили пуски 55 ракет воздушного и морского базирования, в том числе и гиперзвуковых Х-47 Кинжал. 47 из них сбила украинская ПВО.

Детали: Российские агрессоры в четверг, 26 января, запустили по Украине 55 ракет разного типа. Силы ПВО сбили 47 ракет, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

По его данным, россияне совершили пуски ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, Калибр, Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря.

«Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей», — написал Залужный.

Он отметил, что цель российских агрессоров остается неизменной — психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры.

В командовании Воздушных сил ВСУ добавили, что россияне запустили ракеты «Кинжал» с двух самолетов МиГ-31К.

«В противовоздушный бой были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины», — отметили военные.

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