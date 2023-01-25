В Кремле в своем стиле отреагировали на возможную передачу Украине танков Abrams

Главное: Уже на этой неделе администрация Джо Байдена может отправить «значительное» количество танков Abrams M1 в Украину. Песков заявил, что плата за это ляжет бременем на плечи европейских налогоплательщиков.

Детали: В России считают «провальной» идею поставок американских танков Abrams в Украину. А тот, кто это придумал, переоценивает потенциал украинских военных. Такое мнение озвучил спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 25 января.

«Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план, а, главное, это явная переоценка того потенциала, который это добавит Вооруженным силам Украины. Это еще одно достаточно глубокое заблуждение. Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные», — сказал он.

По мнению Пескова, танки Abrams очень дорогие и «все это ляжет и ложится, в первую очередь, на плечи европейских налогоплательщиков, а американцы, как всегда, останутся, как минимум, при своих, а, скорее всего, с хорошими барышами».

Также он добавил, что Москва не ведет обсуждений с Берлином на фоне сообщений о том, что ряд стран Европы, в том числе сама Германия, намерены поставить Украине немецкие танки Leopard.

«Не ведется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне СМИ сообщили, что уже на этой неделе администрация Джо Байдена может отправить «значительное» количество танков Abrams M1 в Украину.

В тему: Германия решила поставить Украине танки Leopard 2.