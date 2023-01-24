Украинцам за границей слегка упростили жизнь

Главное: Документы за границей украинцам будет оформить проще. Важное решение правительства.

Детали: Кабинет министров разрешил зарубежным дипломатическим учреждениям Украины пользоваться Государственным реестром актов гражданского состояния граждан. В Минреинтеграции говорят, что такое решение упростит и сократит сроки получения документов.

Ожидается, что это даст дипучреждениям возможность проводить госрегистрацию актов гражданского состояния, вносить изменения в актовые записи гражданского состояния, возобновлять и аннулировать их.

В ведомстве говорят, что зарубежные дипломатические учреждения смогут повторно выдавать свидетельства о госрегистрации и выписках из Реестра, а документы будут издаваться независимо от места хранения бумажного носителя.

Резюмируется, что зарубежные дипломатические учреждения, которые будут предоставлять услуги в сфере госрегистрации актов гражданского состояния с использованием Реестра, будут определены МИД.

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