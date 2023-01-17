В Александрии в храме УПЦ готовят благотворительные обеды для нуждающихся

Главное: В Александрии в храмах Украинской Православной Церкви еженедельно раздают продуктовые наборы и благотворительные обеды для всех нуждающихся.

Детали: Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«В помещении просветительского центра на площади Победы к благому делу присоединились прихожане храма в честь Архистратига Михаила из села Куколевка», — поделились в епархии.

Еженедельно переселенцы, пенсионеры и малоимущие получают горячие обеды, выпечку, продуктовые наборы и средства гигиены.

Во время рождественских праздников детям из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС были розданы подарки.

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