В России арестовали заместителя начальника Генштаба ВС

Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его арестовали на два месяца. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что в квартире Шамарина прошли обыски.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы.

Генерал-лейтенант занимает свой пост с 2021 года. В структурах связи он с 1992 года. Награжден орденом "За заслуги перед Родиной" ІІ степени.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Путин уволил Шойгу и усадил его в кресло Патрушева.