Трамп от души прошелся по Байдену и его окружению

Бывший президент США Дональд Трамп продолжает очень жестко критиковать нынешнего главу государства Джо Байдена и его окружение. Слова политика цитирует издание The Hill.

Так, он признался, что сомневается в том, что «Джо Байден вообще будет баллотироваться».

Было сказано: «Но его окружает кучка марксистов, кучка фашистов, и они хотят сохранить свои рабочие места и хотят разрушить нашу страну. Но он понятия не имеет, он не знает, если вы посмотрите на него, он не знает, где он».

Дональд Трамп, говоря о том, что Джо Байден будет баллотироваться на второй срок, заявил, что «даже не может этого представить».

Ранее Байден едко оскорбил Трампа.