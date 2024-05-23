Делегация МВФ прибыла на переговоры в Киев

Команда Международного валютного фонда во главе с главой Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером начинает встречи в Киеве с представителями властей Украины и другими партнерами в четверг, 23 мая. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

Как заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, беседы будут фокусироваться на рисках, которым подверглась экономика Украины, а также на целях экономической политики власти.

«После этих встреч миссия МВФ во главе с Гевином Греем начиная с 27 мая начнет в Варшаве с представителями властей Украины обсуждать вопросы экономической политики, связанных с применением мер, необходимых для реализации в контексте четвертого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)», — добавил Степанян.

Ранее в Минфине заявили, что Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF из МВФ.

Напомним, МВФ утвердил для Украины очередной крупный транш.