Нежинская епархия УПЦ передала помощь в Святогорскую лавру

Главное: Настоятель Вознесенского храма села Сокиринцы Прилукского района протоиерей Василий Булах доставил очередной гуманитарный груз в Святогорскую лавру.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, братии обители было передано 100 кг молочно-творожной продукции из Свято-Троицкого Густынского женского монастыря и около тонны других продуктов питания.

Как сообщалось ранее, волонтеры Черновицкой епархии УПЦ доставили 20 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру.

В гуманитарный груз вошли продукты питания, бытовая химия, средства личной гигиены, лекарства, полотенца, комбикорм для животных, стройматериалы и другое.

В тему: Православные волонтеры передали гуманитарную помощь на Луганщину.