В разрушенной многоэтажке в Днепре 236 квартир не подлежат восстановлению

Главное: После ракетного удара по многоэтажке в Днепре 236 квартир не подлежат восстановлению. Людей расселяют по общежитиям.

Детали: По предварительным данным, в результате ракетной атаки россиян по многоэтажному зданию в Днепре 14 января 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в эфире телеканала «Прямой».

«По приблизительным оценкам восстановлению не подлежат 236 квартир. Мы расселяем сейчас людей по общежитиям, но им нужно будет постоянное жилье», — сказал он.

Филатов отметил, что дальше людям будет необходима помощь от государства. Он отметил, что жители также получат материальную помощь от горсовета.

К тому же многие люди и волонтеры приносят еду и теплые вещи на место ракетного удара.

В тему: В субботу Россия нанесла ракетный удар по Украине. Одна из ракет попала в многоэтажный дом в Днепре.