В ОП не видят способа договариваться с Россией

Главное: Россия безо всякой причины напала на Украину и совершает преступления против человечности. Тут не с кем говорить, отметил Михаил Подоляк.

Детали: Украине нужно побеждать в войне, потому что не существует способа договориться с Россией. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в Twitter в понедельник, 16 января.

«Не надо продолжать притворяться, что кто-то чего-то до сих пор не понимает... РФ безо всякой причины напала на Украину. РФ ведет полноценную войну всеми видами оружия. РФ массово убивает гражданских и „зачищает“ территорию. РФ совершает преступления против человечности. Нет способа договориться. Войну нужно выиграть», — написал Подоляк.

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