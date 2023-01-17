Министр обороны Германии подала в отставку

Главное: Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что уходит в отставку. Эта новость появилась на фоне дискуссии о поставках танков «Леопард» Украине.

Детали: Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что уходит в отставку. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA.

Шольц принял отставку Ламбрехт.

Это произошло накануне встречи Контактной группы по Украине на базе «Рамштайн» в Германии, где министры обороны стран НАТО должны были обсудить поставки танков Украине. Ключевая роль в этом отводится Германии, чьи танки «Леопард» являются сами массовыми в армиях стран Альянса.

Теперь Ламбрехт в «Рамштайн» скорее всего не поедет.