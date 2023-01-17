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Новости > Стало известно, сколько и какого оружия Украина получила от Запада с начала войны

Стало известно, сколько и какого оружия Украина получила от Запада с начала войны

Александр Панько
16.01.23 13:48
178
Стало известно, сколько и какого оружия Украина получила от Запада с начала войны

Главное: Bloomberg посчитал, сколько и какого оружия получила Украина с начала войны. Эти цифры включают обещанное, однако еще не поставленное вооружение и не включают те, которые могли поставить без огласки.

Детали: С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 4 тысяч единиц бронетехники, артиллерийских установок и других систем вооружений для борьбы с Россией. Сегодня же НАТО посылает все больше летального оружия. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что приведенные цифры являются приблизительными и не могли быть независимо проверены изданием. Они включают обещанное, однако еще не поставленное вооружение и не включают те, которые могли поставить без огласки.

Танки

— 410 танков советских времен, которые были переданы членами НАТО странами бывшего коммунистического блока;

— Британия обещала прислать танки Challenger 2. Согласно данным СМИ, 12 единиц будут отправлены по меньшей мере двумя партиями, хотя правительство страны до сих пор не подтвердило их количество;

— Польша обещала «роту» танков Leopard 2 немецкого производства, если другие союзники по НАТО возьмут на себя аналогичные обязательства;

— США и Германия до сих пор решают, могут ли они также прислать боевые танки;

— во время заседания «Рамштайн» западные представители, вероятно, будут обсуждать отправку большего количества танков в Украину.

Бронетехника/БМП

— 300 единиц, в том же числе 250 БМП советского производства из бывших коммунистических стран;

— на прошлой неделе Франция объявила о том, что она передаст неопределенное количество колесных танковых эсминцев AMX-10RC;

— США и Германия заявили, что передадут 50 и 40 боевых машин Bradley и Marder соответственно;

Бронетранспортеры

— 1100 единиц, в том же числе 300 бронетранспортеров М113 и 250 М117;

— более 160 бронетранспортеров М113 американского производства из семи других стран, в том числе из Великобритании, Литвы, Австралии, Германии, Дании, Португалии и Испании;

— несколько сотен машин, в том же числе бронированные медицинские центры.

Противоминные бронетранспортеры с защитой от засад (MRAP)

— около 925, в том же числе 440 американских M1224 MaxxPros;

— 90 австралийских Bushmasters, несколько британских Wolfhounds и Mastiffs.

Пехотные мобильные машины

— более 1 540 единиц, в том же числе 1 250 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств американского производства, или Humvees.

Артиллерия

— 300 буксируемых гаубиц, среди которых более 210 155-мм гаубиц M777 и 72 105-мм гаубицы из США;

— более 400 единиц самоходной артиллерии, из которых 180 — на заказ. Среди них более 20 155-мм гаубиц из Великобритании, по 18 — из Польши, Германии, США и других стран;

РСЗО

— 95 единиц;

— 38 HIMARS;

— более 40 122-мм РСЗО советских времен из Польши и Чехии.

ПВО

— 37 немецких самоходных танков Gepard;

— 8 ракетных батарей NASAMS американского производства;

— 1 американская и одна немецкая ракетная батарея Patriot;

— 6 ракетных комплексов Strela-10Ms из Чехии;

— 6 ракетных комплексов Stormer HVM из Великобритании;

— несколько зенитно-ракетных комплексов из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

В тему: Украина и ЕС подписали меморандум на 18 млрд евро помощи.

Тэги: Украина, оружие, вооружение, война в Украине

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